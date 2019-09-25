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РИА Новости

Роухани с трибуны ООН обвинил США в "экономическом терроризме"

18:20 25.09.2019 (обновлено: 18:27 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил с трибуны ООН, что Иран столкнулся с "экономическим терроризмом" со стороны США.
"Я выступаю от имени страны, которая противостоит самому безжалостному экономическому терроризму и отстояла свое право на независимость, развитие науки и технологий. Власти США, вводя экстерриториальные санкции и угрожая другим странам, приложили немалые усилия, чтобы лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике, и прибегли к международному пиратству, используя международную банковскую систему не по назначению", - сказал он на 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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Хасан РоуханиГенеральная Ассамблея ООНООНИранСШАВ мире
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