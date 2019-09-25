Роухани с трибуны ООН обвинил США в "экономическом терроризме"

"Я выступаю от имени страны, которая противостоит самому безжалостному экономическому терроризму и отстояла свое право на независимость, развитие науки и технологий. Власти США, вводя экстерриториальные санкции и угрожая другим странам, приложили немалые усилия, чтобы лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике, и прибегли к международному пиратству, используя международную банковскую систему не по назначению", - сказал он на 74-й сессии Генассамблеи ООН.