Роухани с трибуны ООН обвинил США в "экономическом терроризме"

ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил с трибуны ООН, что Иран столкнулся с "экономическим терроризмом" со стороны США.
"Я выступаю от имени страны, которая противостоит самому безжалостному экономическому терроризму и отстояла свое право на независимость, развитие науки и технологий. Власти США, вводя экстерриториальные санкции и угрожая другим странам, приложили немалые усилия, чтобы лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике, и прибегли к международному пиратству, используя международную банковскую систему не по назначению", - сказал он на 74-й сессии Генассамблеи ООН.