На небоскребе Бурдж-Халифа появилось изображение с первым космонавтом ОАЭ

ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури, который в среду отправился на орбиту на корабле "Союз МС-15", появилось на самом высоком здании в мире - знаменитой дубайской башне Бурдж аль-Халифа, сообщила администрация башни в микроблоге в социальной сети.

На размещенной в блоге видеозаписи видно, как на башне высветилось изображение взлетающей ракеты, надпись "первый арабский космонавт на борту МКС Хазза аль-Мансури" и его портрет.

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За стартом "Союза" с эмиратским космонавтом на борту из космического центра в Дубае вместе с эмиратскими школьниками следил наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед. Проводить аль-Мансури в космос на Байконур приехала экс-спикер Национального собрания ОАЭ Амаль аль-Кубейси.