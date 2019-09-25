На небоскребе Бурдж-Халифа появилось изображение с первым космонавтом ОАЭ

ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури, который в среду отправился на орбиту на корабле "Союз МС-15", появилось на самом высоком здании в мире - знаменитой дубайской башне Бурдж аль-Халифа, сообщила администрация башни в микроблоге в социальной сети.
На размещенной в блоге видеозаписи видно, как на башне высветилось изображение взлетающей ракеты, надпись "первый арабский космонавт на борту МКС Хазза аль-Мансури" и его портрет.
За стартом "Союза" с эмиратским космонавтом на борту из космического центра в Дубае вместе с эмиратскими школьниками следил наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед. Проводить аль-Мансури в космос на Байконур приехала экс-спикер Национального собрания ОАЭ Амаль аль-Кубейси.
Хазза Аль-Мансури стал первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС. По международной классификации, космонавтом или астронавтом может считаться тот, что поднялся выше условной границы космоса на высоте 100 километров. Отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя произошло более чем в 200 километрах над Землей. Корабль стартовал с Байконура на последней в истории ракете "Союз-ФГ" с украинской системой управления. После этого пуска все пилотируемые полеты будут переведены на модернизированную версию ракеты – "Союз-2.1а".