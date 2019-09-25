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РИА Новости

На юго-западе Москвы мужчина распылил в полицейских газовый баллончик

18:15 25.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неадекватный мужчина распылил в полицейских газовый баллончик на Ленинском проспекте в Москве, его удалось задержать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"В среду в ходе пресечения грубого нарушения общественного порядка по адресу Ленинский проспект, д. 135 сотрудниками полиции был обнаружен мужчина, проявлявший признаки неадекватного поведения. При задержании нарушитель распылил в сторону сотрудников содержимое газового баллончика и предпринял попытку скрыться", - рассказал собеседник агентства.
Один из полицейских пострадал и обратился в больницу, после оказания медпомощи он продолжил несение службы. Личность нарушителя установлена, полиция проводит проверку, по результатам которой в отношении него будет принято решение.
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