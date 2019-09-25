На юго-западе Москвы мужчина распылил в полицейских газовый баллончик

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неадекватный мужчина распылил в полицейских газовый баллончик на Ленинском проспекте в Москве, его удалось задержать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"В среду в ходе пресечения грубого нарушения общественного порядка по адресу Ленинский проспект, д. 135 сотрудниками полиции был обнаружен мужчина, проявлявший признаки неадекватного поведения. При задержании нарушитель распылил в сторону сотрудников содержимое газового баллончика и предпринял попытку скрыться", - рассказал собеседник агентства.