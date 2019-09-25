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РИА Новости

В России прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

18:14 25.09.2019 (обновлено: 19:58 25.09.2019)
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© Фото : страница Владимира Зеленского в TwitterПрезидент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
© Фото : страница Владимира Зеленского в Twitter
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала распечатку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси запустила процедуру импичмента президента из-за разговора с главой Украины. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена. Сам Трамп отверг обвинения. После этого Белый дом опубликовал распечатку разговора мировых лидеров, который состоялся 25 июля.

"Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси", - написала Захарова в Facebook.

Представитель МИД предложила публиковать стенограммы разговоров с партнерами по НАТО и друг с другом. Кроме того, любопытными могут оказаться публикации выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона.
"Все в студию! Можно начать с перепечатки WikiLeaks: брать и публиковать на сайте конгресса и Белого дома, доставляя новые материалы за последние 10 лет", - добавила она..
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Мария ЗахароваДональд ТрампМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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