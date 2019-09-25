Генералу МВД Мельникову грозит до 7,5 лет лишения свободы, заявил юрист

"Самое серьезное наказание за мошенничество в особо крупном размере согласно уголовному кодексу - это лишение свободы до десяти лет. Но, так как это не оконченное преступление, а покушение, то верхний предел наказания автоматически снижается до трех четвертей, то есть максимальный срок лишения свободы не десять лет, а 7,5", - сказал Харламов.