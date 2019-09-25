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РИА Новости

Генералу МВД Мельникову грозит до 7,5 лет лишения свободы, заявил юрист

18:01 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПервый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генерал-майору полиции Александру Мельникову, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, грозит до 7,5 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат юридической компании Grigoriadis Group, кандидат юридических наук Даниил Харламов.
Ранее сообщалось, что генерал-майор полиции из центрального аппарата МВД России Александр Мельников задержан по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
"Самое серьезное наказание за мошенничество в особо крупном размере согласно уголовному кодексу - это лишение свободы до десяти лет. Но, так как это не оконченное преступление, а покушение, то верхний предел наказания автоматически снижается до трех четвертей, то есть максимальный срок лишения свободы не десять лет, а 7,5", - сказал Харламов.
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