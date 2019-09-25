В Краснодаре показали, как выглядит контейнер с миллиардом рублей

"Миллиард рублей пятитысячными купюрами помещается в этот контейнер. Сюда входит 20 кассет с пачками банкнот. Основание данного контейнера — 80x80 сантиметров, высота — порядка метра. <...> В общем, да, получается, менее кубометра", — рассказал представитель кассового подразделения в ходе пресс-тура по учреждению.

Кассовое подразделение Южного ГУ Банка России расположено в Краснодаре. В его функции входит прием денежной наличности от кредитных организаций, а также своих подразделений в ЮФО и СКФО, ее обработка, хранение и выдача по заявкам банков, уничтожение ветхих купюр. По данным Южного ГУ Банка России, ежедневно это учреждение обрабатывает порядка 1000 пачек банкнот, по объему операций оно является третьим в стране после московского и петербургского подразделений.