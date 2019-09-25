В аэропорту Барнаула у самолета при посадке загорелась стойка шасси

Пассажирский самолет в небе . Архивное фото

Пассажирский самолет в небе

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300, следовавшего из Вьетнама, в аэропорту Барнаула, воздушное судно приземлилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При посадке самолета из Камрани произошло возгорание правой стойки шасси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка самолета прошла благополучно, все пассажиры эвакуированы. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит компании "Азур".