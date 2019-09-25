Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 29 сентября из-за митинга

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы ограничат в воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением митинга, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Ранее член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов написал в своем Twitter, что мэрия согласовала проведение митинга в поддержку фигурантов "московского дела" 29 сентября на проспекте академика Сахарова. Официального подтверждения этой информации от мэрии пока нет.

В ЦОДД отметили, что в связи с проведением митинга 29 сентября с 08.00 до 19.00 будет полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и на участке проспекта академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.

Помимо этого, движение транспорта в воскресенье будет ограничено с 06.00 до 08.00 на участке проспекта академика Сахарова в районе дома 9.