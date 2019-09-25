Семьи с детьми в Архангельской области получат новые меры соцподдержки

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Семьи с детьми в Поморье получат дополнительные меры социальной поддержки; изменения в соответствующий областной закон одобрили на сессии депутаты Архангельского областного Собрания депутатов.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, законопроект, внесённый губернатором области и депутатами фракций "Единая Россия" и ЛДПР, предполагает введение новых и расширение существующих мер социальной поддержки семей с детьми.

"Законопроект решает задачу по улучшению демографической ситуации, которую поставил президент России. Для нас важно сделать все возможное, чтобы стимулировать рождаемость и улучшить положение семей с детьми. И принимаемые меры могут стать для них серьезным подспорьем", – приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.

Документ, в частности, впервые предусматривает субсидию на улучшение жилищных условий при рождении одновременно троих и более детей, семьи смогут получить на эти цели два миллиона рублей. Также впервые предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере трёх тысяч рублей. Его могут получить неработающие родители детей-инвалидов с тяжёлыми множественными заболеваниями. В Архангельской области проживает 414 таких детей.

"Эти семьи нуждаются в особом внимании, потому что воспитание такого ребёнка требует больших дополнительных затрат. С учётом того, что большинство семей уже получает пособие, дополнительная выплата станет для них хорошей поддержкой", – считает председатель комитета Собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов.

Кроме того, в законопроекте предложено увеличить региональный материнский капитал с 50 тысяч до 105 тысяч рублей, поскольку его размер не индексировался с момента введения этой меры в 2012 году. Увеличена и единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребёнка, расширен возрастной диапазон получательниц ЕДВ в пределах от 20 до 25 лет (в настоящее время - 22–24 года).

Планируется предоставить ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей многодетным семьям, в том числе, до достижения ребенком возраста 21 года. "Обычно после совершеннолетия одного из детей такая семья теряет статус многодетной, а, вместе с тем, и право на получение мер соцподдержки", - отметили в пресс-службе.