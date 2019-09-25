Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T17:47Z
https://ria.ru/20190925/1559123962.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_7c8044541954a5960e668a94aab75ce1.jpg
РИА Новости
Архангельская область

Семьи с детьми в Архангельской области получат новые меры соцподдержки

17:47 25.09.2019
208
© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Семьи с детьми в Поморье получат дополнительные меры социальной поддержки; изменения в соответствующий областной закон одобрили на сессии депутаты Архангельского областного Собрания депутатов.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, законопроект, внесённый губернатором области и депутатами фракций "Единая Россия" и ЛДПР, предполагает введение новых и расширение существующих мер социальной поддержки семей с детьми.
"Законопроект решает задачу по улучшению демографической ситуации, которую поставил президент России. Для нас важно сделать все возможное, чтобы стимулировать рождаемость и улучшить положение семей с детьми. И принимаемые меры могут стать для них серьезным подспорьем", – приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Документ, в частности, впервые предусматривает субсидию на улучшение жилищных условий при рождении одновременно троих и более детей, семьи смогут получить на эти цели два миллиона рублей. Также впервые предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере трёх тысяч рублей. Его могут получить неработающие родители детей-инвалидов с тяжёлыми множественными заболеваниями. В Архангельской области проживает 414 таких детей.
Города России. Архангельск
Вчера, 16:29Архангельская область
В Поморье открыли первые центры "Точка роста"
"Эти семьи нуждаются в особом внимании, потому что воспитание такого ребёнка требует больших дополнительных затрат. С учётом того, что большинство семей уже получает пособие, дополнительная выплата станет для них хорошей поддержкой", – считает председатель комитета Собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов.
Кроме того, в законопроекте предложено увеличить региональный материнский капитал с 50 тысяч до 105 тысяч рублей, поскольку его размер не индексировался с момента введения этой меры в 2012 году. Увеличена и единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребёнка, расширен возрастной диапазон получательниц ЕДВ в пределах от 20 до 25 лет (в настоящее время - 22–24 года).
Планируется предоставить ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей многодетным семьям, в том числе, до достижения ребенком возраста 21 года. "Обычно после совершеннолетия одного из детей такая семья теряет статус многодетной, а, вместе с тем, и право на получение мер соцподдержки", - отметили в пресс-службе.
Также расширен перечень категорий семей, имеющих право на поощрение специальным дипломом "Признательность" и сохранены меры соцподдержки многодетным семьям, чьи дети учатся в военных, военно-морских и кадетских училищах и находятся на полном государственном обеспечении, заключили в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Архангельская областьОбщество
Рекомендуем
Города России. Архангельск
В Поморье открыли первые центры "Точка роста"
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Грузопассажирская баржа "Камчатка" начала курсировать на севере края
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Лента
новостей
Международный аэропорт Воронеж
"Новапорт" построит новый аэровокзал в аэропорту Воронежа
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предложила разработать документ об отдыхе детей во время каникул
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Участники фестиваля Молодежь – за Союзное государство
Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" транслируют на трех площадках
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Пассажирский самолет в небе
В аэропорту Барнаула у самолета при посадке загорелась стойка шасси
Последствия землетрясения в Пакистане. 25 сентября 2019
Число жертв землетрясения в Пакистане увеличилось до 34 человек
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
Путин пригласил ИНТОСАИ участвовать в создании банка данных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
00:42Кабмин обсудит увеличение финансирования на соцразвитие центров роста в ДФО
Лента новостейМолния