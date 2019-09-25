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РИА Новости

Мосгорсуд отменил продление ареста бизнесмену Худояну

17:42 25.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отменил продление ареста владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Девелопер обвиняется в мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей путём приобретения права на чужое имущество. По словам адвоката, речь идёт об аренде земли, на которой при участии Худояна возводится ЖК "Прайм Парк" на Ленинградском проспекте.
"Суд отменил постановление Тверского суда", - заявили в суде.
Худоян останется в СИЗО до следующего продления ареста, последний раз который ему продлевали до 4 октября.
В суд явился вице-президент Optima Development Булат Шакиров, который поручился за Худояна, чтобы оплатить залог в 10 миллионов рублей. Сам Худоян участвовал по видеоконференцсвязи.
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Изначально бизнесмен был помещен под домашний арест, однако прокуратура сочла данную меру слишком мягкой и обжаловала постановление Тверского районного суда, обосновав это тем, что он может скрыться в США, гражданами которых являются его дети, и суд 8 июля отправил Худояна в СИЗО. Ему вменяют мошенничество с ущербом в 2,2 миллиарда рублей. По словам адвоката, речь идет об аренде земли, на которой строится ЖК "Прайм Парк" на Ленинградском проспекте.
Optima Development реализует на территории России проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости. В ее портфеле проекты, в создании и функционировании которых компания участвует на всех этапах – от стадии разработки концепции и проектирования до строительства и дальнейшей эксплуатации.
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