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РИА Новости

Роспотребнадзор не нашел нарушений в продаже куклы "Усама бен Ладен"

17:31 25.09.2019
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Фигурки лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена в одном из магазинов Ставрополя
Фигурки лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена в одном из магазинов Ставрополя
ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Информация в социальных сетях о продаже в магазине в Ставрополе куклы, похожей на основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму Бен Ладена, не содержит фактов нарушения прав потребителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в одном из детских магазинов в Ставрополе продается кукла "Усама бен Ладен". По информации местных СМИ, после вызванного резонанса игрушку сняли с продажи.
"Буквальное содержание информации, появившейся в СМИ и социальных сетях, не содержит указания на факты нарушений прав потребителей, в связи с чем проведение проверки и принятие мер административного реагирования по данному факту не представляется возможным", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.
Отмечается, что детские игрушки, сами по себе не являющиеся носителями причиняющей вред здоровью и развитию детей информации, и их продажа в стационарных магазинах, согласно закону, не относятся к категории информационной продукции и, соответственно, не попадают под предмет его регулирования.
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По данным ведомства, в 2015 году уже поступала жалоба на продажу "бен Ладена".
"Ранее в 2015 году управлением было рассмотрено обращение гражданина об аналогичном факте - продажа куклы "Усама бен Ладен" в магазине детских игрушек, поступившее из прокуратуры Промышленного района города Ставрополя. По результатам рассмотрения потребителю был дан ответ с разъяснениями действующего законодательства. Для оценки данного события в рамках имеющихся полномочий информация о продаже куклы "Усаму бен Ладен" направлена в прокуратуру Ставропольского края и ГУ МВД по Ставропольскому краю", - говорится в ответе управления Роспотребнадзора.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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