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РИА Новости

Медведев поздравил с юбилеем ученого-океанолога Артура Чилингарова

17:28 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Артур Чилингаров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием ученого-океанолога, депутата ГД Артура Чилингарова и отметил, что он внес огромный вклад в изучение Арктики и Антарктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Талантливый ученый-океанолог, мужественный и целеустремленный человек, вы внесли огромный вклад в изучение Арктики и Антарктики. Благодаря вам были совершены важнейшие открытия в области освоения и использования Мирового океана", - говорится в телеграмме.
Медведев добавил, что с именем Чилингарова связаны многие достижения и рекорды, поставленные в арктических и антарктических широтах.
Премьер-министр заметил, что опыт Чилингарова востребован в законотворческой и партийной работе, в Русском географическом обществе и на посту специального представителя президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.
"Ваша преданность интересам страны служит примером для молодых поколений", - заключил Медведев.
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АрктикаДмитрий МедведевГосдума РФРусское географическое обществоАртур ЧилингаровРоссияОбщество
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