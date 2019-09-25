Медведев поздравил с юбилеем ученого-океанолога Артура Чилингарова

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием ученого-океанолога, депутата ГД Артура Чилингарова и отметил, что он внес огромный вклад в изучение Арктики и Антарктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Талантливый ученый-океанолог, мужественный и целеустремленный человек, вы внесли огромный вклад в изучение Арктики и Антарктики. Благодаря вам были совершены важнейшие открытия в области освоения и использования Мирового океана", - говорится в телеграмме.

Медведев добавил, что с именем Чилингарова связаны многие достижения и рекорды, поставленные в арктических и антарктических широтах.

Премьер-министр заметил, что опыт Чилингарова востребован в законотворческой и партийной работе, в Русском географическом обществе и на посту специального представителя президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.