В Госдуме прокомментировали внесение Гальперина в базу "Миротворца"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внесение уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" - прямая угроза россиянину, представителю ЕСПЧ, Страсбургский суд должен дать оценку этой ситуации, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Формулировка, с которой Гальперина внесли в базу данных, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией".
"Внесение уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека Михаила Гальперина в базу данных скандального сайта "Миротворец" можно рассматривать не только как нарушение прав человека на защиту личной информации, но и как прямую угрозу нашему соотечественнику и официальному представителю ЕСПЧ", - сказал Железняк РИА Новости.
По его словам, подобные действия являются вызовом для Европейского суда и свидетельствуют о том, что у идеологов "Миротворца" нет никаких понятий о международных законах.
"Очень хотелось бы получить оценку действий украинских радикалов непосредственно от Страсбургского суда. Европейским чиновникам давно пора прозреть и увидеть, что они поддерживают и финансируют новую волну национализма на Украине, способного ввергнуть Европу в кровавый хаос, который несет фашизм. Россия будет защищать своих граждан от любых посягательств и агрессии со стороны националистов, которые, к сожалению, продолжают править бал на Украине", - заключил депутат.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".