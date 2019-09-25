В Госдуме прокомментировали внесение Гальперина в базу "Миротворца"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внесение уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" - прямая угроза россиянину, представителю ЕСПЧ, Страсбургский суд должен дать оценку этой ситуации, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Формулировка, с которой Гальперина внесли в базу данных, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией".

"Внесение уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека Михаила Гальперина в базу данных скандального сайта "Миротворец" можно рассматривать не только как нарушение прав человека на защиту личной информации, но и как прямую угрозу нашему соотечественнику и официальному представителю ЕСПЧ", - сказал Железняк РИА Новости.

По его словам, подобные действия являются вызовом для Европейского суда и свидетельствуют о том, что у идеологов "Миротворца" нет никаких понятий о международных законах.

"Очень хотелось бы получить оценку действий украинских радикалов непосредственно от Страсбургского суда. Европейским чиновникам давно пора прозреть и увидеть, что они поддерживают и финансируют новую волну национализма на Украине, способного ввергнуть Европу в кровавый хаос, который несет фашизм. Россия будет защищать своих граждан от любых посягательств и агрессии со стороны националистов, которые, к сожалению, продолжают править бал на Украине", - заключил депутат.