Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас мечтают сыграть супругов в "Войне Роузов"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Кэтрин Зета-Джонс (50) и Майкл Дуглас (75), которые сегодня отмечают дни рождения, рассказали, что хотели бы сняться в римейке фильма "Война Роузов", . Кэтрин Зета-Джонс (50) и Майкл Дуглас (75), которые сегодня отмечают дни рождения, рассказали, что хотели бы сняться в римейке фильма "Война Роузов", сообщает Daily Mail.

Дуглас уточнил, что они однажды уже снимались вместе в фильме "Траффик" (2000).

"Думаю, зрители с удовольствием посмотрели бы на нас в "Войне Роузов", — сказала Зета-Джонс. В этой черной комедии 1989 года партнершей Дугласа была Кэтлин Тернер. Они сыграли супругов, которые тяжело переживают развод. По мнению Зеты-Джонс, в таких фильмах люди хотят видеть "настоящие пары".

Актеры познакомились на кинофестивале во Франции в 1998 году, их представил друг другу общий друг Дэнни Де Вито.