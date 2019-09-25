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РИА Новости
Культура

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас мечтают сыграть супругов в "Войне Роузов"

17:36 25.09.2019
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© AP Photo / Matt SlocumКэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас. 2011 год
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас. 2011 год
© AP Photo / Matt Slocum
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Кэтрин Зета-Джонс (50) и Майкл Дуглас (75), которые сегодня отмечают дни рождения, рассказали, что хотели бы сняться в римейке фильма "Война Роузов", сообщает Daily Mail.
Дуглас уточнил, что они однажды уже снимались вместе в фильме "Траффик" (2000).
"Думаю, зрители с удовольствием посмотрели бы на нас в "Войне Роузов", — сказала Зета-Джонс. В этой черной комедии 1989 года партнершей Дугласа была Кэтлин Тернер. Они сыграли супругов, которые тяжело переживают развод. По мнению Зеты-Джонс, в таких фильмах люди хотят видеть "настоящие пары".
Актеры познакомились на кинофестивале во Франции в 1998 году, их представил друг другу общий друг Дэнни Де Вито.
Супруги родились в один день, 25 сентября, с разницей в 25 лет. Пара воспитывает двух детей Дилана (19) и Кэрис (16).
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КультураКино и сериалыНовости культурыДэнни Де ВитоКэтрин Зета-ДжонсDaily MailФранция
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