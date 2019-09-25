В Казани пройдет праздник в честь завершения перехода на цифровое ТВ

КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Цифровой праздник, посвященный окончательному переходу России на цифровое эфирное телевидение, пройдет в Казани 28 сентября, сообщают организаторы.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в том числе Татарстан, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Это станет финальной точкой масштабного проекта.
"В Казани 28 сентября пройдет цифровой праздник, который станет центральным мероприятием, посвященным окончательному переходу России на цифровое эфирное телевидение. Жителей Казани в этот день ожидает красочное световое шоу на фасаде центра семьи "Казан", одной из главных достопримечательностей города", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, впервые строение высотой в восемь этажей и диаметром 42 метра станет экраном для видеомэппинга. На "Казане" будет продемонстрирован 10-минутный 3D-ролик, посвященный истории телевидения в России и преимуществам цифрового эфирного телевидения для зрителей. По окончании ролика небо осветит фейерверк, запущенный со смотровой площадки на куполе центра семьи.
Предварит световое шоу флешмоб с участием трех тысяч "цифровых" волонтеров. Они выстроятся в форме бабочки - символа цифрового эфирного телевидения - и с помощью световых браслетов устроят яркое представление.
С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители во всех субъектах страны получают возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перешли еще 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" пройдет 14 октября.