В Казани пройдет праздник в честь завершения перехода на цифровое ТВ

КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Цифровой праздник, посвященный окончательному переходу России на цифровое эфирное телевидение, пройдет в Казани 28 сентября, сообщают организаторы.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в том числе Татарстан, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Это станет финальной точкой масштабного проекта.

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"В Казани 28 сентября пройдет цифровой праздник, который станет центральным мероприятием, посвященным окончательному переходу России на цифровое эфирное телевидение. Жителей Казани в этот день ожидает красочное световое шоу на фасаде центра семьи "Казан", одной из главных достопримечательностей города", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, впервые строение высотой в восемь этажей и диаметром 42 метра станет экраном для видеомэппинга. На "Казане" будет продемонстрирован 10-минутный 3D-ролик, посвященный истории телевидения в России и преимуществам цифрового эфирного телевидения для зрителей. По окончании ролика небо осветит фейерверк, запущенный со смотровой площадки на куполе центра семьи.

Предварит световое шоу флешмоб с участием трех тысяч "цифровых" волонтеров. Они выстроятся в форме бабочки - символа цифрового эфирного телевидения - и с помощью световых браслетов устроят яркое представление.