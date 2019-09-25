В Ростовской области обустроят земельные участки для многодетных семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен – РИА Новости. Около 2,2 миллиарда рублей бюджетных средств будет выделено в ближайшие три года на создание инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей в Ростовской области, сообщает правительство региона.

Данный вопрос обсуждался в среду на расширенном заседании правительства области под председательством губернатора Василия Голубева.

По данным областного правительства, до сегодняшнего дня в регионе земельные участки получили около 19,6 тысячи многодетных семей, в очереди остаются свыше 11 тысяч льготников. Для обеспечения очередников землей в области вовлечено в оборот девять федеральных участков общей площадью 786 гектаров.

Губернатор обратил внимание на необходимость ускорить строительство инженерной инфраструктуры к участкам для многодетных семей на федеральных землях, без чего предоставление земли невозможно. "По информации минстроя области, объем бюджетных средств, предусмотренный на ближайшие три года для обустройства вовлеченных федеральных территорий, составляет 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Для решения вопроса с дефицитом территорий для обеспечения землей многодетных в начале сентября в области были приняты поправки в региональный закон, предусматривающие возможность многодетных семей выбирать, получат ли они в качестве социальной поддержки земельный участок либо сертификат под приобретение или строительство жилья.