Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами, чтобы средства использовались эффективно.

"Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен", - сказал он, попросив премьер-министра Дмитрия Медведева контролировать этот процесс.

Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.