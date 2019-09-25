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РИА Новости

Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами

17:10 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами, чтобы средства использовались эффективно.
"Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен", - сказал он, попросив премьер-министра Дмитрия Медведева контролировать этот процесс.
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Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
"Все текущие расходы у нас выполняются полностью по графику, у нас общий рост расходов, и поэтому в части общих расходов, в части потребительского спроса бюджет профинансировал все, что он должен был профинансировать", - сказал Орешкин.
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Максим ОрешкинВладимир ПутинЭкономика
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