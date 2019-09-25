У нефтепровода в Подмосковье нашли пакеты со взрывчаткой

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пакеты со взрывчаткой обнаружили вблизи автомобильной трассы, недалеко от магистрального нефтепровода в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В поле в 300 метрах от Можайского шоссе найдены несколько пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловым шашками. Это произошло близ деревни Малые Вяземы недалеко от магистрального нефтепровода", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на одной из промышленных шашек видна дата производства – 1986 год.

Подозрительные пакеты обнаружили очевидцы, которые затем обратились в полицию. Сейчас место оцеплено, на место вызваны саперы.