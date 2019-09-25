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РИА Новости

У нефтепровода в Подмосковье нашли пакеты со взрывчаткой

17:10 25.09.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пакеты со взрывчаткой обнаружили вблизи автомобильной трассы, недалеко от магистрального нефтепровода в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поле в 300 метрах от Можайского шоссе найдены несколько пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловым шашками. Это произошло близ деревни Малые Вяземы недалеко от магистрального нефтепровода", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на одной из промышленных шашек видна дата производства – 1986 год.
Подозрительные пакеты обнаружили очевидцы, которые затем обратились в полицию. Сейчас место оцеплено, на место вызваны саперы.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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