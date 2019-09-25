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РИА Новости

Совет ГД утвердил состав думской части делегации на осеннюю сессию в ПАСЕ

17:03 25.09.2019 (обновлено: 17:24 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Совет Думы сегодня утвердил состав депутации от Госдумы на осеннюю сессию ПАСЕ. В состав традиционно вошли 11 депутатов", - сказал Слуцкий.
Возглавит делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в ее состав войдут вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), Леонид Калашников (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Светлана Журова ("Единая Россия"), Сергей Пахомов ("Единая Россия"), Елена Серова ("Единая Россия"), Ирина Роднина ("Единая Россия"), Владимир Блоцкий (КПРФ), Роман Романенко ("Единая Россия").
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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Леонид СлуцкийГосдума РФСовет ЕвропыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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