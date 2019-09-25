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РИА Новости

Путин назвал главной целью повышение доходов россиян

17:02 25.09.2019 (обновлено: 17:03 25.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью, главное повышение доходов граждан.
"Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал он в ходе совещания с правительством.
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Путин обеспокоен низкими темпами роста доходов россиян
По его словам, с 1 октября на 4,3% должны быть проиндексированы зарплаты работников госучреждений, соцсферы и некоторых других категорий работников, на которых не распространялся майский указ.
"С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей. 7,5% рост. Должен достичь 12 130 рублей", - сказал президент.
Путин отметил, что с 1 января должно быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка.
"Как мы и договаривались, количество таких семей должно увеличиться с 45,7% до 68% семей", - указал глава государства.
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Он добавил, что эти семьи будут получать выплаты до достижения детьми 3-летнего возраста.
С 1 октября должны быть проиндексированы денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, добавил президент.
"Общий рост военных пенсий должен составить 6,3%", - заключил Путин.
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