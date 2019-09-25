Путин назвал главной целью повышение доходов россиян

МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью, главное повышение доходов граждан.

"Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал он в ходе совещания с правительством.

По его словам, с 1 октября на 4,3% должны быть проиндексированы зарплаты работников госучреждений, соцсферы и некоторых других категорий работников, на которых не распространялся майский указ.

"С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей. 7,5% рост. Должен достичь 12 130 рублей", - сказал президент.

Путин отметил, что с 1 января должно быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка.

"Как мы и договаривались, количество таких семей должно увеличиться с 45,7% до 68% семей", - указал глава государства.

Он добавил, что эти семьи будут получать выплаты до достижения детьми 3-летнего возраста.

С 1 октября должны быть проиндексированы денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, добавил президент.