Глава Минтруда рассказал о повышении зарплат работников бюджетной сферы

"Как вы сказали, с 1 октября пройдут плановые мероприятия этого года, на 4,3%, это соответствует инфляции прошлого года, как и было запланировано в федеральном бюджете, будет произведена индексация заработной платы тех категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под майский указ 2012 года... В целом таких работников у нас два миллиона человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9,1 миллиарда рублей", - сказал Топилин.