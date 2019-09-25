Глава Минтруда рассказал о повышении зарплат работников бюджетной сферы

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Повышение зарплат с 1 октября коснется двух миллионов работников бюджетной сферы, заявил министр труда Максим Топилин на совещании президента с членами правительства.
"Как вы сказали, с 1 октября пройдут плановые мероприятия этого года, на 4,3%, это соответствует инфляции прошлого года, как и было запланировано в федеральном бюджете, будет произведена индексация заработной платы тех категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под майский указ 2012 года... В целом таких работников у нас два миллиона человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9,1 миллиарда рублей", - сказал Топилин.
Он уточнил, что, прежде всего, это повышение коснется работников сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, тех работников, "которые осуществляют вспомогательные функции - это технический персонал, управленческий персонал". Топилин добавил, что также повышение коснется ряда бюджетных организаций, которые относятся к отрасли водного хозяйства, сельского хозяйства, ветеринарной службы, охраны природы.
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Топилин отметил, что распоряжение правительства по повышению зарплат принято и все федеральные органы готовы эту задачу реализовать.