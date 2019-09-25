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РИА Новости

Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию

16:52 25.09.2019 (обновлено: 19:05 25.09.2019)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Снижение инфляции в России можно отчасти объяснить "подкруткой" Центробанком макроэкономических показателей, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:10РИА Новости
Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая с докладом, отметил, что в начале октября инфляция будет ниже четырех процентов от целевого значения, к концу году понизится до 3,6 процента, а в первом квартале 2020-го перейдет черту в три процента.
По его словам, понижение происходит быстрее, чем ожидалось.

"Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей", — подчеркнул, в свою очередь, президент.

Однако министр возразил, что ситуация "на самом деле не совсем такая".

"Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что вас перебил", — добавил глава государства.

Прогноз Минэкономразвития по росту цен на товары и услуги на 2019 год в августе снизился до 3,8 процента. В начале сентября ведомство сообщало, что в этом году инфляция составит 3,6-3,8 процента.
Ранее Орешкин неоднократно заявлял, что по итогам года инфляция окажется ниже четырех процентов.
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26 августа, 20:32РИА Новости
Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года
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Обсудить 65
Центральный Банк РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
что тут считать возьмите 1 кг любого продукта в одном магазине и посмотрите как каждый год на него цена увеличивается вот вам и инфляция. А эти ложовые цифры для народа о якобы снижении инфляции надоели уже.
25 сентября, 18:16
Андрей Нестеров
167115014
эти подкрутки по всем макроэкономическим показателям. придумали ввп считать по ППС чтоб красивше было. придумали какой то индекс дожития, чтоб не озвучивать реальный средний возраст жизни мужчин 67 лет а на пенсию в 65. средние зарплаты от которых уже вся страна ржёт. и так далее.
25 сентября, 17:21
геннадий
140211014
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