Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Снижение инфляции в России можно отчасти объяснить "подкруткой" Центробанком макроэкономических показателей, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая с докладом, отметил, что в начале октября инфляция будет ниже четырех процентов от целевого значения, к концу году понизится до 3,6 процента, а в первом квартале 2020-го перейдет черту в три процента.

По его словам, понижение происходит быстрее, чем ожидалось.

"Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей", — подчеркнул, в свою очередь, президент.

Однако министр возразил, что ситуация "на самом деле не совсем такая".

"Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что вас перебил", — добавил глава государства.

Прогноз Минэкономразвития по росту цен на товары и услуги на 2019 год в августе снизился до 3,8 процента. В начале сентября ведомство сообщало, что в этом году инфляция составит 3,6-3,8 процента.