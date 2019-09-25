Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в среду в Москве с российским президентом Владимиром Путиным подарил ему копию сабли руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

"Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я вручил ему копию сабли, которой пользовался Освободитель Симон Боливар во время битвы при Караборо в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов", - написал Мадуро в Twitter.

Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

Венесуэльский лидер также отметил, что встреча прошла в положительном ключе.

"Мы обсудили все области двустороннего сотрудничества и обозначили новые пути для углубления сотрудничества и обмена между нашими народами", - добавил Мадуро.