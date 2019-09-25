Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T16:50Z
https://ria.ru/20190925/1559118652.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155910/88/1559108895_0:0:3273:1842_1036x0_80_0_0_372e9be0f17ef9d48289075f3e90f73f.jpg
РИА Новости

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

16:50 25.09.2019
466
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в среду в Москве с российским президентом Владимиром Путиным подарил ему копию сабли руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя Венесуэлы Симона Боливара.
"Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я вручил ему копию сабли, которой пользовался Освободитель Симон Боливар во время битвы при Караборо в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов", - написал Мадуро в Twitter.
Венесуэльский лидер также отметил, что встреча прошла в положительном ключе.
"Мы обсудили все области двустороннего сотрудничества и обозначили новые пути для углубления сотрудничества и обмена между нашими народами", - добавил Мадуро.
Битва при Караборо, состоявшаяся в 1821 году под предводительством Боливара, считается решающей схваткой в войне за независимость Венесуэлы от Испании.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Вчера, 08:00РИА Новости
"Наш друг Путин". Что Мадуро ищет на "российской родине"
2401001
Обсудить 0
Симон БоливарНиколас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Школьный коридор
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Лента
новостей
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Миллиард рублей пятитысячными купюрами помещается в контейнер объемом менее одного кубометра
В Краснодаре показали, как выглядит контейнер с миллиардом рублей
Грин-карта и доллары США
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
Лента новостейМолния