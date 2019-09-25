Отопительный сезон стартовал в Московской области

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московской области стартовал отопительный сезон, его начало обсудили на заседании межведомственной комиссии. Вице-губернатор региона Дмитрий Пестов рассказал, что на данный момент важно включить отопление в социально значимых объектах, сообщил телеканал "360".
"Это прямая ответственность. Мы просили глав муниципальных образований взять это на личный контроль, чтобы у нас уже к завершению завтрашнего дня вся социальная сфера была 100% под отоплением, и, соответственно, жители Подмосковья не чувствовали дискомфорта", – отметил вице-губернатор.
За всеми объектами ведется контроль. Следят за подачей тепла в ЦУР в режиме онлайн. Кроме того, работу отопления будут проверять в течение всего сезона.
Также Дмитрий Пестов поручил главам муниципалитетов контролировать процесс погашения задолженности за энергоресурсы. Срок – до 1 октября.