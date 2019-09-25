Отопительный сезон стартовал в Московской области

"Это прямая ответственность. Мы просили глав муниципальных образований взять это на личный контроль, чтобы у нас уже к завершению завтрашнего дня вся социальная сфера была 100% под отоплением, и, соответственно, жители Подмосковья не чувствовали дискомфорта", – отметил вице-губернатор.