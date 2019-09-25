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РИА Новости
Новости Подмосковья

Отопительный сезон стартовал в Московской области

16:42 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовРегулятор подачи тепла для батареи в многоэтажном жилом доме
Регулятор подачи тепла для батареи в многоэтажном жилом доме
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московской области стартовал отопительный сезон, его начало обсудили на заседании межведомственной комиссии. Вице-губернатор региона Дмитрий Пестов рассказал, что на данный момент важно включить отопление в социально значимых объектах, сообщил телеканал "360".
"Это прямая ответственность. Мы просили глав муниципальных образований взять это на личный контроль, чтобы у нас уже к завершению завтрашнего дня вся социальная сфера была 100% под отоплением, и, соответственно, жители Подмосковья не чувствовали дискомфорта", – отметил вице-губернатор.
За всеми объектами ведется контроль. Следят за подачей тепла в ЦУР в режиме онлайн. Кроме того, работу отопления будут проверять в течение всего сезона.
Также Дмитрий Пестов поручил главам муниципалитетов контролировать процесс погашения задолженности за энергоресурсы. Срок – до 1 октября.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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