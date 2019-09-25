Германия намерена обсудить с партнерами предложение о моратории на РСМД

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. В Берлине намерены обсудить с партнерами по ЕС и НАТО предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщили в среду в кабмине ФРГ.

Ранее о том, что такого рода послания были направлены российским президентом Владимиром Путиным государствам-членам ЕС, НАТО, а также еще ряду стран, сообщила газета "Коммерсант".