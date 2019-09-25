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РИА Новости

Германия намерена обсудить с партнерами предложение о моратории на РСМД

16:40 25.09.2019
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© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. В Берлине намерены обсудить с партнерами по ЕС и НАТО предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщили в среду в кабмине ФРГ.
Ранее о том, что такого рода послания были направлены российским президентом Владимиром Путиным государствам-членам ЕС, НАТО, а также еще ряду стран, сообщила газета "Коммерсант".
"Мы намерены обсудить это послание совместно с нашими ближайшими партнерами по НАТО и в ЕС", - заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ, добавив, что Германия всегда открыта "для диалога с Россией, если он сопровождается серьезными попытками разъяснить открытые вопросы и решить проблемы".
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 11:51РИА Новости
Источник в МИД: предложение о моратории по РСМД носит глобальный характер
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОЕвросоюзВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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