Германия намерена обсудить с партнерами предложение о моратории на РСМД

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. В Берлине намерены обсудить с партнерами по ЕС и НАТО предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщили в среду в кабмине ФРГ.
Ранее о том, что такого рода послания были направлены российским президентом Владимиром Путиным государствам-членам ЕС, НАТО, а также еще ряду стран, сообщила газета "Коммерсант".
"Мы намерены обсудить это послание совместно с нашими ближайшими партнерами по НАТО и в ЕС", - заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ, добавив, что Германия всегда открыта "для диалога с Россией, если он сопровождается серьезными попытками разъяснить открытые вопросы и решить проблемы".