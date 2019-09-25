"Эксперт РА" повысил рейтинг кредитоспособности АФК "Система" до "ruA"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности АФК "Система" до "ruA" с "ruA-", прогноз стабильный.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании АФК "Система" до уровня "ruA". Прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, последовательное снижение долговой нагрузки на фоне роста стоимости активов компании позволило повысить рейтинг компании.

По оценке агентства, по итогам 2019 года компания уменьшит долг примерно на 15 миллиардов рублей, учитывая прошедшие сделки. При этом "Эксперт РА" отмечает рост стоимости активов компании в течение 2019 года. Помимо снижения общего объёма долга компания активно занимается вопросом рефинансирования предстоящих обязательных платежей по долгу, добавляется в сообщении.

Также агентство отмечает низкий уровень валютных рисков после погашения еврооблигаций в мае 2019 года: более 90% обязательств компании номинировано в рублях при сопоставимом объёме активов, номинированных в рублях. "Отсутствие концентрации долговых обязательств на одном кредиторе, высокий уровень корпоративного управления и высокий уровень раскрытия финансовой информации также продолжают оказывать положительное влияние на рейтинг", - указывается в сообщении.

Сдерживающее влияние на рейтинг компании оказывают её уровень долговой нагрузки, значительный объём вложений в непубличные компании, что осложняет оценку справедливой стоимости этих активов, а также рассчитываемый агентством показатель достаточности денежных потоков, отражающий ограниченные возможности по погашению долга компании без монетизации активов.

"Повышение рейтинга "Эксперт РА" вслед за повышением рейтинга S&P отражает достижения Корпорации по увеличению стоимости активов в портфеле, снижению долговой нагрузки, диверсификации и оптимизации долгового портфеля", - прокомментировал сообщение агентства вице-президент по финансам и инвестициями АФК "Система" Владимир Травков.

Рейтинг на уровне ruA соответствует требованиям для включения облигаций в Ломбардный список Банка России, что будет способствовать дальнейшему росту инвестиционной привлекательности долговых инструментов корпорации.

В конце августа международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинг АФК "Система" до "BB-" с "B+". Рейтингу присвоен стабильный прогноз. У предыдущего рейтинга прогноз был позитивный.