Медведев подписал распоряжение о создании в Северной Осетии туркластера

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании на территории Республики Северная Осетия-Алания особой экономической зоны - всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Об этом он сообщил на рабочей встрече с главой Северной Осетии-Алании Вячеславом Битаровым.

Туркластер появится на территории Алагирского района республики.

"Постановление правительства вступает в силу, соответственно можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для того, чтобы завершить работу по созданию этого туристического объекта", - сообщил глава правительства.

Медведев также добавил, что было принято решение о дофинансировании строительства объекта в 2019 и в 2020 годах. Доля государственного финансирования, которая требуется для создания полноценного частно-государственного партнерства, составит в 2020 году 1,6 миллиарда рублей.

"Надеюсь, что это принесет окончательный результат, и мы получим еще один хороший туристический объект для горного отдыха на территории нашей страны", - добавил премьер.