Медведев подписал распоряжение о создании в Северной Осетии туркластера

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании на территории Республики Северная Осетия-Алания особой экономической зоны - всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Об этом он сообщил на рабочей встрече с главой Северной Осетии-Алании Вячеславом Битаровым.
Туркластер появится на территории Алагирского района республики.
"Постановление правительства вступает в силу, соответственно можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для того, чтобы завершить работу по созданию этого туристического объекта", - сообщил глава правительства.
Медведев также добавил, что было принято решение о дофинансировании строительства объекта в 2019 и в 2020 годах. Доля государственного финансирования, которая требуется для создания полноценного частно-государственного партнерства, составит в 2020 году 1,6 миллиарда рублей.
"Надеюсь, что это принесет окончательный результат, и мы получим еще один хороший туристический объект для горного отдыха на территории нашей страны", - добавил премьер.
Туристско-рекреационная особая экономическая зона "Мамисон" была создана постановлением правительства от 14 октября 2010 года. Однако, в виду отсутствия в течение трех лет с даты ее создания заключенных соглашений об осуществлении резидентами туристско-рекреационной деятельности, правительство приняло решение о досрочном прекращении существования кластера. На заседании правительства 19 сентября 2019 года Минфину было поручено доработать проект федерального закона о бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года, предусмотрев выделение дополнительных бюджетных ассигнований на создание объектов инфраструктуры комплекса "Мамисон".