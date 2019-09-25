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РИА Новости

Неспортивное поведение

16:34 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНеспортивное поведение
Неспортивное поведение
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
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Один из лидеров Демократической партии объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским. По мнению политологов, этот шаг стал частью предвыборной борьбы.
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