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РИА Новости

НПО в США прокомментировала планы Ирана признать ее спонсором терроризма

16:31 25.09.2019
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© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Глава американской неправительственной организации "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) Джо Либерман назвал "смехотворным" намерение Ирана внести эту НПО в список спонсоров терроризма по версии Тегерана.
Тегеран планирует внести UANI в список организаций, поддерживающих терроризм, заявил ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. По его словам, это будет сделано "за близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками".
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"То, что вас вносят в список крупнейших спонсоров терроризма, показывает, что мир перевернулся с ног на голову", - сказал экс-сенатор США Либерман, выступая в Нью-Йорке на ежегодной конференции UANI.
Обращаясь к находившемуся рядом госсекретарю США Майку Помпео, Либерман добавил: "Поэтому мы горды, что стоим рядом с вами... и продолжаем бороться с этой радикальной, экстремистской, склонной к насилию страной".
"Эти смехотворные действия со стороны высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики Иран свидетельствуют, с моей точки зрения, что их страна в отчаянном положении и рушится. За это следует похвалить... президента (США Дональда) Трампа и его администрацию", - сказал Либерман.
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