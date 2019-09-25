НПО в США прокомментировала планы Ирана признать ее спонсором терроризма

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Глава американской неправительственной организации "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) Джо Либерман назвал "смехотворным" намерение Ирана внести эту НПО в список спонсоров терроризма по версии Тегерана.

Тегеран планирует внести UANI в список организаций, поддерживающих терроризм, заявил ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. По его словам, это будет сделано "за близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками".

"То, что вас вносят в список крупнейших спонсоров терроризма, показывает, что мир перевернулся с ног на голову", - сказал экс-сенатор США Либерман, выступая в Нью-Йорке на ежегодной конференции UANI.

Обращаясь к находившемуся рядом госсекретарю США Майку Помпео, Либерман добавил: "Поэтому мы горды, что стоим рядом с вами... и продолжаем бороться с этой радикальной, экстремистской, склонной к насилию страной".