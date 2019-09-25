В Поморье открыли первые центры "Точка роста"

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. В 23 сельских школах Архангельской области открыли первые "точки роста" – центры образования цифрового и гуманитарного профилей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые центры оснащены ноутбуками, планшетными компьютерами и интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности и квадрокоптерами. Оборудование приобретено для обучения предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". Кроме того, "точки роста" должны стать площадками для проведения социокультурных мероприятий.

В числе первых на Поморье такой центр открыли в Уемской средней школе.

Теперь в кабинете ОБЖ ребят будут учить делать искусственное дыхание и накладывать гипс на новеньком манекене, а на уроках технологии - вытачивать деревянные фигурки на современных станках. Но больше всего школьников впечатлил обновленный кабинет информатики.

"Здесь жужжат квадрокоптеры, катаются роботы, сконструированные и запрограммированные самими школьникамию. Ребята уже задумали большой оригинальный проект – отснять с разных ракурсов здание и территорию школы, обработать фотографии, составить специальную программу и распечатать макет своего учебного заведения на 3D-принтере", - говорится в сообщении пресс-службы.

В церемонии открытия "точки роста" в Уемской средней школе принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Это новое место творчества, созидания, прорыва в будущее, новые условия развития для наших ребят. Первые "Точки роста" мы открыли сегодня в 23 сельских школах 19 муниципальных районов Поморья. Теперь ребята из глубинки получили доступ к современной технике. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте "Современная школа", который является частью нацпроекта "Образование", – приводит пресс-служба слова Орлова.

На создание "точек роста" из федерального бюджета Архангельская область получила субсидию в размере 35,5 миллионов рублей. Софинансирование из бюджета региона составило более 700 тысяч рублей.