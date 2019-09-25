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РИА Новости
Архангельская область

В Поморье открыли первые центры "Точка роста"

16:29 25.09.2019 (обновлено: 16:33 25.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. В 23 сельских школах Архангельской области открыли первые "точки роста" – центры образования цифрового и гуманитарного профилей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новые центры оснащены ноутбуками, планшетными компьютерами и интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности и квадрокоптерами. Оборудование приобретено для обучения предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". Кроме того, "точки роста" должны стать площадками для проведения социокультурных мероприятий.
В числе первых на Поморье такой центр открыли в Уемской средней школе.
Теперь в кабинете ОБЖ ребят будут учить делать искусственное дыхание и накладывать гипс на новеньком манекене, а на уроках технологии - вытачивать деревянные фигурки на современных станках. Но больше всего школьников впечатлил обновленный кабинет информатики.

"Здесь жужжат квадрокоптеры, катаются роботы, сконструированные и запрограммированные самими школьникамию. Ребята уже задумали большой оригинальный проект – отснять с разных ракурсов здание и территорию школы, обработать фотографии, составить специальную программу и распечатать макет своего учебного заведения на 3D-принтере", - говорится в сообщении пресс-службы.

В церемонии открытия "точки роста" в Уемской средней школе принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
"Это новое место творчества, созидания, прорыва в будущее, новые условия развития для наших ребят. Первые "Точки роста" мы открыли сегодня в 23 сельских школах 19 муниципальных районов Поморья. Теперь ребята из глубинки получили доступ к современной технике. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте "Современная школа", который является частью нацпроекта "Образование", – приводит пресс-служба слова Орлова.
Города России. Воронеж
24 сентября, 18:11Воронежская область
В Воронежской области откроются более 60 центров образования "Точка роста"
На создание "точек роста" из федерального бюджета Архангельская область получила субсидию в размере 35,5 миллионов рублей. Софинансирование из бюджета региона составило более 700 тысяч рублей.
Работы по обновлению материальной базы сельских школ в рамках нацпроекта "Образования" продолжаются. По информации министерства образования и науки Архангельской области, до 2022 года в регионе будет создано еще 63 таких центра во всех муниципальных образованиях, отмечает пресс-служба.
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