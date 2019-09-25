Зеленский опубликовал фото с Трампом

В июле американский лидер провел разговор с украинским коллегой. Через несколько месяцев председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что во время беседы Трамп якобы призвал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Это стало поводом для начала процедуры импичмента.