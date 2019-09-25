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РИА Новости

Зеленский опубликовал фото с Трампом

16:28 25.09.2019 (обновлено: 16:51 25.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter совместную фотографию с американским лидером Дональдом Трампом.
В июле американский лидер провел разговор с украинским коллегой. Через несколько месяцев председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что во время беседы Трамп якобы призвал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Это стало поводом для начала процедуры импичмента.
Трамп назвал действия демократов "харассментом президента" и пообещал опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским. Украинский лидер, наоборот, заявил, что его телефонная беседа с Трампом носила "частный и конфиденциальный" характер. Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы стенограмму разговора обнародовали, Зеленский ответил: "Посмотрим".
Новую встречу мировые лидеры должны провести сегодня на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
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