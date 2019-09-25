Зеленский опубликовал фото с Трампом

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter совместную фотографию с американским лидером Дональдом Трампом.
Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.
В июле американский лидер провел разговор с украинским коллегой. Через несколько месяцев председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что во время беседы Трамп якобы призвал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Это стало поводом для начала процедуры импичмента.
Трамп назвал действия демократов "харассментом президента" и пообещал опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским. Украинский лидер, наоборот, заявил, что его телефонная беседа с Трампом носила "частный и конфиденциальный" характер. Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы стенограмму разговора обнародовали, Зеленский ответил: "Посмотрим".
Новую встречу мировые лидеры должны провести сегодня на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.