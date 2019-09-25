Берлин опроверг данные о визах в российских паспортах, выданных в Донбассе

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. В МИД ФРГ опровергли информацию немецких СМИ, что некие немецкие визы проставляются в российские паспорта, которые были выданы жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
"Заявления, согласно которым правительство ФРГ не делает различий между российскими паспортами и теми, которые выдаются в Донецке и Луганске, не соответствуют правде. Правительству ФРГ неизвестно ни об одном случае, чтобы в выданный на основе этого указа паспорт была бы поставлена виза", - заявил в среду на брифинге представитель МИД Германии Райнер Бройль.
Ранее таблоид BILD со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага от Свободной демпартии Ренаты Альт сообщил, что немецкие госорганы "не видят разницы между обычными российскими паспортами и теми, которые распространяются… с апреля на Украине". Таблоид пишет, что с апреля немецкие консульства выдали почти 100 тысяч виз гражданам России, и "неизвестно, сколько из них были вклеены в спорные документы из Донецка и Луганска".