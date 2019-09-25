Берлин опроверг данные о визах в российских паспортах, выданных в Донбассе

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. В МИД ФРГ опровергли информацию немецких СМИ, что некие немецкие визы проставляются в российские паспорта, которые были выданы жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.