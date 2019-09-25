В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая. В квартире также находилась ее 32-летняя подруга. После того как студент вернул хозяйке телефон, она заметила, что у iPhone треснул экран. Девушка потребовала у него компенсацию в размере трех тысяч рублей.