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РИА Новости

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

16:25 25.09.2019 (обновлено: 20:33 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.
Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая. В квартире также находилась ее 32-летняя подруга. После того как студент вернул хозяйке телефон, она заметила, что у iPhone треснул экран. Девушка потребовала у него компенсацию в размере трех тысяч рублей.
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24 сентября, 18:20РИА Новости
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
"Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера", — цитирует портал старшего помощника руководителя СУ СК по Республике Татарстан Андрея Шептицкого.
При этом все случившееся девушки снимали на iPhone.
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Следственный комитет РФТатарстанРоссияБугульмаПроисшествия
Популярные комментарии
Если 19-летний пацан не может от двух баб защититься - его надо принудительно забрать в армию - пусть учится защищать и себя и родину!
25 сентября, 16:49
streltsov_sv
31653424459
Один только вопрос - его насиловали естественным или противоестественным способом?)
25 сентября, 16:50
Артур Павлов
243165962520
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