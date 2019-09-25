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РИА Новости

В Нью-Йорке проходит встреча "пятерки" и Ирана по СВПД

16:21 25.09.2019 (обновлено: 16:34 25.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки началась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, передаёт корреспондент РИА Новости.
Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая (Ван И), Ирана (Мохаммад Джавад Зариф), Франции (Жан-Ив Ле Дриан), Германии (Хайко Маас) и глава европейской дипломатии Федерика Могерини воздержались от заявлений в начале встречи.
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"Шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением".
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Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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74-я сессия Генассамблеи ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хайко МаасФедерика МогериниЖан-Ив Ле ДрианВан И (политик)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровНью-Йорк (город)В мире
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