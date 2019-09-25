В Нью-Йорке проходит встреча "пятерки" и Ирана по СВПД

ООН, 25 сен - РИА Новости. Встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки началась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, передаёт корреспондент РИА Новости.

Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая (Ван И), Ирана (Мохаммад Джавад Зариф), Франции (Жан-Ив Ле Дриан), Германии (Хайко Маас) и глава европейской дипломатии Федерика Могерини воздержались от заявлений в начале встречи.

"Шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением".