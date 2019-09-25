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РИА Новости

В Германии получили послание Путина о моратории на размещение РСМД в Европе

16:21 25.09.2019 (обновлено: 16:27 25.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что получил послание президента России Владимира Путина с предложением о моратории в Европе на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД).
Ранее о том, что такого рода послания были направлены российским президентом государствам-членам ЕС, НАТО, а также еще ряду стран, сообщила газета "Коммерсант".
"Могу подтвердить вам, что правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашей информации, аналогичное послание получили и другие союзники и партнеры", - заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.
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