В Германии получили послание Путина о моратории на размещение РСМД в Европе

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что получил послание президента России Владимира Путина с предложением о моратории в Европе на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД).
Ранее о том, что такого рода послания были направлены российским президентом государствам-членам ЕС, НАТО, а также еще ряду стран, сообщила газета "Коммерсант".
"Могу подтвердить вам, что правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашей информации, аналогичное послание получили и другие союзники и партнеры", - заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.