В Германии получили послание Путина о моратории на размещение РСМД в Европе

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что получил послание президента России Владимира Путина с предложением о моратории в Европе на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД).

"Могу подтвердить вам, что правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашей информации, аналогичное послание получили и другие союзники и партнеры", - заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.