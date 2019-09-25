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РИА Новости

Спикер парламента Петербурга ответил на слова Памфиловой о выборах

16:19 25.09.2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакСпикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров
Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров
© РИА Новости / Игорь Руссак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал слова главы ЦИК Эллы Памфиловой о его вмешательстве в выборы.
Памфилова ранее заявила, что некоторые депутаты заксобрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету "Единой России". По ее словам, в городе было зафиксировано "прямое вмешательство" в процесс, у ЦИК есть материалы и о "неприглядной роли" в сложившейся ситуации председателя заксобрания Петербурга Макарова.
"Я, представляя партию "Единая Россия", сделал все для того, чтобы кандидаты от партии "Единая Россия" побеждали на муниципальных выборах. Побеждали своими делами, побеждали своей терпеливой нешумной работой, своими участниками избирательной кампании", - сказал Макаров журналистам, комментируя слова Памфиловой о вмешательстве в выборы.
Он добавил, что горд тем, что "Единая Россия" добилась такого высокого результата в Петербурге.
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
Вчера, 14:11РИА Новости
Памфилова прокомментировала предложение о смене главы избиркома Петербурга
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