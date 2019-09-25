Спикер парламента Петербурга ответил на слова Памфиловой о выборах

Памфилова ранее заявила, что некоторые депутаты заксобрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету "Единой России". По ее словам, в городе было зафиксировано "прямое вмешательство" в процесс, у ЦИК есть материалы и о "неприглядной роли" в сложившейся ситуации председателя заксобрания Петербурга Макарова.