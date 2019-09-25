ЦИК предложит расширить его полномочия в отношении нижестоящих комиссий

"То, чтобы они (нижестоящие комиссии) вписались в систему, и мы могли применять необходимый набор требований и решений, в том числе до снятия с должности. Чтобы мы могли действительно контролировать ситуацию. С нас все спрашивают, а мы вообще не можем ничего сделать", - сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос о том, что именно подразумевают поправки.