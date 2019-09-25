ЦИК предложит расширить его полномочия в отношении нижестоящих комиссий

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ЦИК РФ готовит предложения для поправок в законодательство, наделяющие Центризбирком более широкими полномочиями в отношении нижестоящих избирательных комиссий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"То, чтобы они (нижестоящие комиссии) вписались в систему, и мы могли применять необходимый набор требований и решений, в том числе до снятия с должности. Чтобы мы могли действительно контролировать ситуацию. С нас все спрашивают, а мы вообще не можем ничего сделать", - сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос о том, что именно подразумевают поправки.
Она добавила, что расширение полномочий позволило бы ЦИК быстрее реагировать в сложных ситуациях.
По словам Памфиловой, пока только обозначены основные положения.
"Основной посыл в том, что если ЦИК отвечает за весь избирательный процесс в стране, значит у нас должны быть соответствующие этой ответственности полномочия и возможность оперативно, быстро, вовремя предупреждать возможность злоупотреблять, быстро реагировать и так далее", - подчеркнула она.