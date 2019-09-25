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РИА Новости

ЦИК предложит расширить его полномочия в отношении нижестоящих комиссий

16:18 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ЦИК РФ готовит предложения для поправок в законодательство, наделяющие Центризбирком более широкими полномочиями в отношении нижестоящих избирательных комиссий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"То, чтобы они (нижестоящие комиссии) вписались в систему, и мы могли применять необходимый набор требований и решений, в том числе до снятия с должности. Чтобы мы могли действительно контролировать ситуацию. С нас все спрашивают, а мы вообще не можем ничего сделать", - сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос о том, что именно подразумевают поправки.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
9 сентября, 12:50Единый день голосования
Памфилова оценила работу МГИК и окружных комиссий в ходе кампании
Она добавила, что расширение полномочий позволило бы ЦИК быстрее реагировать в сложных ситуациях.
По словам Памфиловой, пока только обозначены основные положения.
"Основной посыл в том, что если ЦИК отвечает за весь избирательный процесс в стране, значит у нас должны быть соответствующие этой ответственности полномочия и возможность оперативно, быстро, вовремя предупреждать возможность злоупотреблять, быстро реагировать и так далее", - подчеркнула она.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 14:04Единый день голосования
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