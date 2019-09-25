Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T16:49Z
https://ria.ru/20190925/1559114507.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155907/17/1559071788_621:670:3072:2048_1036x0_80_0_0_c244cd9e7626a8e3bccd5fcbb60c9f4e.jpg
РИА Новости

Ребенок и взрослый погибли при ДТП в Иркутской области

16:17 25.09.2019 (обновлено: 16:49 25.09.2019)
357
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один ребенок и взрослый погибли, еще один человек пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковой автомашиной в Шелеховском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с легковой автомашиной в Шелеховском районе Иркутской области, информация о пострадавших уточняется.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Два человека погибли, один из них ребенок, один человек госпитализирован в районную больницу", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что всего в автобусе находились шесть человек, никто из них не пострадал.
Позднее представитель ГУМВД по Иркутской области уточнил, что в ДТП погибли пассажирка иномарки и ее шестимесячный ребенок.
"В результате от полученных травм скончалась 24-летняя пассажирка иномарки и ее шестимесячный ребенок", - сообщил собеседник агентства.
010511
Обсудить 0
МЧС РФИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Иркутской области автобус столкнулся с легковушкой
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына
Пассажирский самолет в небе
Azur Air заявила об отсутствии пострадавших при посадке самолета в Барнауле
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Лента
новостей
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Ангарске три человека погибли после наезда иномарки на пешеходов
Пассажирский самолет
Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло до 16 человек
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Производство лекарственных препаратов
Суд арестовал еще одну жительницу Кирова за сбыт контрафактных лекарств
Сотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
Информация о пропаже самолета на Ставрополье не подтвердилась
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Встреча глав МИД России и Катара вызвала ажиотаж среди журналистов эмирата
Порт Тромсё
Пожарные не могут взять под контроль огонь на российском траулере в Тромсе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
Лента новостейМолния