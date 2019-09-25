Ребенок и взрослый погибли при ДТП в Иркутской области

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один ребенок и взрослый погибли, еще один человек пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковой автомашиной в Шелеховском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с легковой автомашиной в Шелеховском районе Иркутской области, информация о пострадавших уточняется.

"Два человека погибли, один из них ребенок, один человек госпитализирован в районную больницу", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что всего в автобусе находились шесть человек, никто из них не пострадал.

Позднее представитель ГУМВД по Иркутской области уточнил, что в ДТП погибли пассажирка иномарки и ее шестимесячный ребенок.