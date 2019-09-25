Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T16:12Z
https://ria.ru/20190925/1559114406.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153293/71/1532937198_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_89e6613e1c84bdc7e39b481508af7df2.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Рапота: союзная интеграция предполагает равные конкурентные условия

16:12 25.09.2019
16
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Создание равных конкурентных условий для предприятий России и Белоруссии является одним из ключевых моментов в создании программы интеграции двух стран, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
В Ростове-на Дону Рапота принимает участие в фестивале "Молодежь за Союзное государство", он также провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
Госсекретарь отметил, что формулировкой программы занимается отдельная специальная рабочая группа.

"Есть свой план действий на четыре года, который обновляется. Я не думаю, что эта программа будет принципиально отличаться от нашего плана действий. Может быть, более конкретно будут сформулированы какие-то целеполагания. Это могут быть единые налоговые положения. Наверняка будут приняты какие-то меры по созданию равных конкурентных условий. Я считаю, это один из ключевых вопросов. И если даже этот один вопрос будет решён, то мы очень сильно продвинемся в развитии торгово-экономических отношений и вообще в сотрудничестве в области промышленности и сельского хозяйства", - сказал госсекретарь.

Как отметил Рапота по итогам встречи с главой администрации Ростовской области, на переговорах обсуждалась и тема празднования 75-летия Великой Победы, в том числе, в контексте мероприятий Союзного государства.
"Не могли обойти тему 75-летия Победы. Это наша и общая боль, и горе, и радость. Тут Постоянный Комитет и все наши структуры реализуют целый комплекс мероприятий. Одним из ключевых мероприятий, на которое выделяются средства из общего бюджета Союзного государства, - это построение Ржевского мемориала, посвященного солдату, тем огромным жертвам, которые были. По некоторым данным, безвозвратных потерь (под Ржевом) было свыше 1,3 миллиона, это сопоставимо со Сталинградской битвой. Естественно, этот подвиг солдата требует своего воплощения. Поэтому решением президентов двух стран было принято решение сделать такой мемориал, приглашаем посетить его открытие", - сказал госсекретарь журналистам.
В свою очередь, Голубев подчеркнул, что проведение фестиваля "Молодежь за Союзное государство" в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне "вызвает особые чувство, поскольку мы сегодня встречаемся с нашими братьями белорусами",
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
17 июня, 14:36Союзное государство
Минск и Москва сократили ограничения по взаимным поставкам, заявил Рапота
"Трудно представить, как можно разделить наши народы, помня об этой войне. Сам фестиваль посвящен 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И мы, конечно, помним, что потери людские и материальные, которые понесла Беларусь в этой войне, сложно с чем-то сравнивать. Разрушено было 209 городов и райцентров. Людские потери - в районе 3 миллионов человек. То же самое можно говорить и о Донской земле, потому что, по оценкам, на Дону в годы войны погибло более 830 тысяч человек", - сказал Голубев журналистам.
Глава региона напомнил, что в Ростовской области сегодня также создается новый народный военно-исторический музейный комплекс - "Самбекские высоты". "Он народный, потому что значительная часть средств туда пошла от людей, представителей бизнеса. На сегодня это около 500 миллионов рублей. Мы планируем завершить комплекс в год 75-летия Победы", - резюмировал Голубев.
000000
Обсудить 0
Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Грузопассажирская баржа "Камчатка" начала курсировать на севере края
РИА
Новости
Григорий Рапота
Рапота: создание Ржевского мемориала Советскому солдату идет по графику
Памятник Не вернувшимся казакам в Ростове-на-Дону
Киноэпопею о городах-героях по союзному проекту начнут снимать в Ростове
Вид на Ростов-на Дону
В Ростовской области обустроят земельные участки для многодетных семей
Лента
новостей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки хода работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке
Набережную Леонежского озера в Звездном городке благоустроят в 2020 году
Девушка с планшетом в библиотеке
Порядка двух тысяч предметных кабинетов появится в школах Подмосковья
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием
Регулятор подачи тепла для батареи в многоэтажном жилом доме
Отопительный сезон стартовал в Московской области
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
В Москве завершился проект "Мама-предприниматель"
Донорская кровь
В Чувашии на переоснащение сосудистых отделений направят 627 млн рублей
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов
Победители конкурса "Цифровой прорыв" получат до 500 тысяч рублей
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Глава Тамбовской области обсудил внедрение цифровых избирательных участков
Рекультивация свалки по уникальной технологии в Югре
В Югре свалку с 30-летней историей рекультивируют по уникальной технологии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
Лента новостейМолния