Рапота: союзная интеграция предполагает равные конкурентные условия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Создание равных конкурентных условий для предприятий России и Белоруссии является одним из ключевых моментов в создании программы интеграции двух стран, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

В Ростове-на Дону Рапота принимает участие в фестивале "Молодежь за Союзное государство", он также провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Госсекретарь отметил, что формулировкой программы занимается отдельная специальная рабочая группа.

"Есть свой план действий на четыре года, который обновляется. Я не думаю, что эта программа будет принципиально отличаться от нашего плана действий. Может быть, более конкретно будут сформулированы какие-то целеполагания. Это могут быть единые налоговые положения. Наверняка будут приняты какие-то меры по созданию равных конкурентных условий. Я считаю, это один из ключевых вопросов. И если даже этот один вопрос будет решён, то мы очень сильно продвинемся в развитии торгово-экономических отношений и вообще в сотрудничестве в области промышленности и сельского хозяйства", - сказал госсекретарь.

Как отметил Рапота по итогам встречи с главой администрации Ростовской области, на переговорах обсуждалась и тема празднования 75-летия Великой Победы, в том числе, в контексте мероприятий Союзного государства.

"Не могли обойти тему 75-летия Победы. Это наша и общая боль, и горе, и радость. Тут Постоянный Комитет и все наши структуры реализуют целый комплекс мероприятий. Одним из ключевых мероприятий, на которое выделяются средства из общего бюджета Союзного государства, - это построение Ржевского мемориала, посвященного солдату, тем огромным жертвам, которые были. По некоторым данным, безвозвратных потерь (под Ржевом) было свыше 1,3 миллиона, это сопоставимо со Сталинградской битвой. Естественно, этот подвиг солдата требует своего воплощения. Поэтому решением президентов двух стран было принято решение сделать такой мемориал, приглашаем посетить его открытие", - сказал госсекретарь журналистам.

В свою очередь, Голубев подчеркнул, что проведение фестиваля "Молодежь за Союзное государство" в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне "вызвает особые чувство, поскольку мы сегодня встречаемся с нашими братьями белорусами",

"Трудно представить, как можно разделить наши народы, помня об этой войне. Сам фестиваль посвящен 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И мы, конечно, помним, что потери людские и материальные, которые понесла Беларусь в этой войне, сложно с чем-то сравнивать. Разрушено было 209 городов и райцентров. Людские потери - в районе 3 миллионов человек. То же самое можно говорить и о Донской земле, потому что, по оценкам, на Дону в годы войны погибло более 830 тысяч человек", - сказал Голубев журналистам.