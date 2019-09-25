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РИА Новости

В СПЧ оценили идею о запрете лотереи на получение грин-карт в России

16:05 25.09.2019
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© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США
© Fotolia / Roman Lipovskiy
Грин-карта и доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Идея запрета в России лотереи на получение грин-карт США в качестве ответа на невыдачу американских виз российским делегатам на ГА ООН незеркальной и неуместной, было бы целесообразнее отказать в российских визах аналогичной американской официальной делегации, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.
"Это недружественный шаг, который осложняет наметившееся потепление в отношениях и, конечно, требует обжалования в международных судебных инстанциях, а также требуют адекватного ответа. Я считаю, что было бы целесообразнее, если мы говорим о зеркальных мерах, отказать в визах аналогичной официальной делегации. ...Данное предложение депутата Государственной Думы не считаю зеркальным и уместным. Поэтому отвечать нужно, но по-другому", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, если говорить о прекращении лотереи, то есть ограничении доступа к сайту на территории РФ, то таким образом будут нарушены права рядовых пользователей, рядовых граждан, которые не вовлечены в политическую орбиту, а просто хотели бы принять участие в этой лотерее.
Константин Косачев
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"Поэтому я здесь вижу нарушение прав потребителя, рядовых граждан, которые могли бы принять участие в этой лотерее", - добавил правозащитник.
"Безусловно, действия по отказу в выдаче виз официальной делегации я считаю возмутительным недружественным шагом, идущим вразрез с наметившимся потеплением отношений межу лидером США и Россией, и намерениями президента США сделать все возможное, чтобы вернуть Россию в сообщество Европейский стран, G20", - поделился он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 15:22РИА Новости
Слуцкий не исключил рассмотрение запрета лотереи грин-карт США
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Леонид СлуцкийМария ЗахароваМИД РФГосдума РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
амерениями президента США сделать все возможное, чтобы вернуть Россию в сообщество Европейский стран, G20", - поделился он. - он не на украине живет? В какое сообщество европейских стран нам надо вернуться и что за бред про G 20.. Вот где пятая колонна в - СПЧ - защищает исключительно проворовавшихся банкиров и навальняшек.
25 сентября, 16:13
Александр Бородин
6000014
Брод,ты берега попутал? Твою страну унижают, а ты говоришь о зеркальных мерах.Вот когда штаб-квартира ООН будет в России,вот тогда и говори о зеркальном ответе..А пока только ассиметричные меры..
25 сентября, 16:23
Андрей Никифоров
1300005
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