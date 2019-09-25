В СПЧ оценили идею о запрете лотереи на получение грин-карт в России

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Идея запрета в России лотереи на получение грин-карт США в качестве ответа на невыдачу американских виз российским делегатам на ГА ООН незеркальной и неуместной, было бы целесообразнее отказать в российских визах аналогичной американской официальной делегации, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.

"Это недружественный шаг, который осложняет наметившееся потепление в отношениях и, конечно, требует обжалования в международных судебных инстанциях, а также требуют адекватного ответа. Я считаю, что было бы целесообразнее, если мы говорим о зеркальных мерах, отказать в визах аналогичной официальной делегации. ...Данное предложение депутата Государственной Думы не считаю зеркальным и уместным. Поэтому отвечать нужно, но по-другому", - сказал РИА Новости Брод.

По его словам, если говорить о прекращении лотереи, то есть ограничении доступа к сайту на территории РФ, то таким образом будут нарушены права рядовых пользователей, рядовых граждан, которые не вовлечены в политическую орбиту, а просто хотели бы принять участие в этой лотерее.

"Поэтому я здесь вижу нарушение прав потребителя, рядовых граждан, которые могли бы принять участие в этой лотерее", - добавил правозащитник.

"Безусловно, действия по отказу в выдаче виз официальной делегации я считаю возмутительным недружественным шагом, идущим вразрез с наметившимся потеплением отношений межу лидером США и Россией, и намерениями президента США сделать все возможное, чтобы вернуть Россию в сообщество Европейский стран, G20", - поделился он.