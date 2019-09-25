Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T16:07Z
https://ria.ru/20190925/1559114140.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

В Иркутской области автобус столкнулся с легковушкой

16:05 25.09.2019 (обновлено: 16:07 25.09.2019)
169
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с легковой автомашиной в Шелеховском районе Иркутской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Баклаши автомобиль Nissan AD не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших уточняется.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По его словам, на месте ДТП в настоящее время находятся 22 сотрудника оперативных служб и девять единиц техники.
010210
Обсудить 0
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
Ребенок и взрослый погибли при ДТП в Иркутской области
РИА
Новости
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Сотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
Информация о пропаже самолета на Ставрополье не подтвердилась
Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
Суд признал виновным похитителя картины Куинджи из Третьяковки
Лента
новостей
Дом правительства РФ
Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона о защите Рунета
Порт Тромсё
В порту на севере Норвегии загорелся российский траулер
Воздушное судно авиакомпании Аврора
Второй чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Порт Тромсё
В Тромсе 12 членов экипажа горящего траулера направили в больницы
Выставка Библия Пискатора - настольная книга русских иконописцев в Третьяковской галерее
"Коммунисты России" просят запретить американцам доступ в российские музеи
Порт Тромсё
Пожарные не могут взять под контроль огонь на российском траулере в Тромсе
Путин на совещании назвал одну из причин снижения инфляции
Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
00:42Кабмин обсудит увеличение финансирования на соцразвитие центров роста в ДФО
Лента новостейМолния