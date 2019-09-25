В Иркутской области автобус столкнулся с легковушкой

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с легковой автомашиной в Шелеховском районе Иркутской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Баклаши автомобиль Nissan AD не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших уточняется.
По его словам, на месте ДТП в настоящее время находятся 22 сотрудника оперативных служб и девять единиц техники.