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РИА Новости

Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона о защите Рунета

16:00 25.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения в положение о Роскомнадзоре, расширяющие перечень его полномочий в соответствии с законом об устойчивой работе рунета. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
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Полномочия Роскомнадзора дополнены функциями по централизованному управлению сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности ее функционирования на территории РФ.
В полномочия ведомства теперь входит безвозмездное предоставление операторам связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования, мониторинг функционирования интернета и сети связи общего пользования для выявления угроз.
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Роскомнадзор также будет определять порядок, сроки и состав предоставляемой операторами информации о взаимодействии сетей связи; о линиях связи, пересекающих границу РФ; правила маршрутизации трафика в случае осуществления централизованного управления сетью.
Кроме того, в перечень полномочий ведомства включено ведение реестра точек обмена трафиком.
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РоскомнадзорРоссияОбщество
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