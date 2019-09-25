Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона о защите Рунета

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения в положение о Роскомнадзоре, расширяющие перечень его полномочий в соответствии с законом об устойчивой работе рунета. Соответствующее Правительство РФ утвердило изменения в положение о Роскомнадзоре, расширяющие перечень его полномочий в соответствии с законом об устойчивой работе рунета. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Полномочия Роскомнадзора дополнены функциями по централизованному управлению сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности ее функционирования на территории РФ.

В полномочия ведомства теперь входит безвозмездное предоставление операторам связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования, мониторинг функционирования интернета и сети связи общего пользования для выявления угроз.

Роскомнадзор также будет определять порядок, сроки и состав предоставляемой операторами информации о взаимодействии сетей связи; о линиях связи, пересекающих границу РФ; правила маршрутизации трафика в случае осуществления централизованного управления сетью.