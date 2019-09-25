Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T15:49Z
https://ria.ru/20190925/1559113307.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/13/1557051317_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_1c14e3e8bae6959ee7621b0c0c844a1d.jpg
РИА Новости

Информация о пропаже самолета на Ставрополье не подтвердилась

15:49 25.09.2019
346
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
Сотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Спасатели прекратили поиск самолёта, об исчезновении которого сообщали очевидцы, информация не подтвердилась, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что спасатели обследуют районы, где может оказаться пропавший легкомоторный самолет. Как отмечалось, от диспетчера поступило сообщение о том, что в Предгорном районе в результате маневров пропал легкомоторный самолет.
Вертолет AS355N Eurocopter. Архивное фото
Вчера, 08:09РИА Новости
В Якутии возобновили поиски пропавшего вертолета Eurocopter
"По состоянию на 15.00, поисковые работы по самолёту завершены. Информация не подтвердилась", - сообщили в ведомстве.
100001
Обсудить 0
Ставропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
Воздушное судно авиакомпании Аврора
Второй чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток
РИА
Новости
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Пассажирский самолет в небе
Рейс из Барнаула в Камрань задержали после возгорания стойки шасси самолета
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Иркутской области автобус столкнулся с легковушкой
Лента
новостей
Автомобиль полиции
В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
Пассажирский самолет в небе
В аэропорту Барнаула у самолета при посадке загорелась стойка шасси
Выставка Библия Пискатора - настольная книга русских иконописцев в Третьяковской галерее
"Коммунисты России" просят запретить американцам доступ в российские музеи
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Azur Air направит в Барнаул резервный борт для обратного вылета в Камрань
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Эксперты рассказали, почему россияне стали чаще ездить за границу
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
В Китае рассказали о попытках Вашингтона поссорить Москву и Пекин
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Федерика Могерини и Мухаммад Джавад Зариф во время министерской встречи пятерки и Ирана по СВПД в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Могерини: участники встречи по СВПД подтвердили приверженность сделке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
Лента новостейМолния