Информация о пропаже самолета на Ставрополье не подтвердилась

ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Спасатели прекратили поиск самолёта, об исчезновении которого сообщали очевидцы, информация не подтвердилась, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что спасатели обследуют районы, где может оказаться пропавший легкомоторный самолет. Как отмечалось, от диспетчера поступило сообщение о том, что в Предгорном районе в результате маневров пропал легкомоторный самолет.