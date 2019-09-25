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РИА Новости
Культура

Автор "Дряни" будет создавать контент для Amazon

17:55 25.09.2019
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© REUTERS / Mike BlakeФиби Уоллер-Бридж на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
Фиби Уоллер-Бридж на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Фиби Уоллер-Бридж, написавшая сценарий и сыгравшая главную роль в сериале "Дрянь", подпишет договор о создании контента эксклюзивно для Amazon Prime Video, сообщает The Guardian.
"Я в невероятном восторге от моих отношений с Amazon. Работа с командой "Дряни" была творческим сотрудничеством, о котором можно только мечтать. Я чувствую себя здесь, как дома. И мне не терпится снова взяться за работу", - заявила она.
Однако представители британского телевидения начали высказывать опасения в связи с тем, что "доморощенные британские таланты" пользуются все большей популярностью у международных игроков телевизионного рынка, которые решают, что все будут "читать, смотреть и слушать". Так, бывший генеральный директор BBC Майкл Томпсон заявил, что в результате Великобритания может потерять "культурный суверенитет".
Накануне Фиби получила три награды "Эмми" за шоу "Дрянь" как за "лучший комедийный сериал", за "лучший сценарий комедийного сериала" и за "лучшую комедийную женскую роль".
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