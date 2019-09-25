Автор "Дряни" будет создавать контент для Amazon

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Фиби Уоллер-Бридж, написавшая сценарий и сыгравшая главную роль в сериале "Дрянь", подпишет договор о создании контента эксклюзивно для Amazon Prime Video, . Фиби Уоллер-Бридж, написавшая сценарий и сыгравшая главную роль в сериале "Дрянь", подпишет договор о создании контента эксклюзивно для Amazon Prime Video, сообщает The Guardian.

"Я в невероятном восторге от моих отношений с Amazon. Работа с командой "Дряни" была творческим сотрудничеством, о котором можно только мечтать. Я чувствую себя здесь, как дома. И мне не терпится снова взяться за работу", - заявила она.

Однако представители британского телевидения начали высказывать опасения в связи с тем, что "доморощенные британские таланты" пользуются все большей популярностью у международных игроков телевизионного рынка, которые решают, что все будут "читать, смотреть и слушать". Так, бывший генеральный директор BBC Майкл Томпсон заявил, что в результате Великобритания может потерять "культурный суверенитет".