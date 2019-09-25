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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК проанализирует информацию о выборах в Мосгордуму

15:48 25.09.2019
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевПервое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Центризбирком обязательно даст оценку ситуации с выборами в Мосгордуму, но позднее, пока идет анализ информации, сказала журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Вынесли за скобки. Это еще рано, времени прошло мало. В Москве абсолютно другая ситуация, поэтому сейчас внимательно изучаем все, что к нам поступило, какие претензии были на каком этапе. В свое время дадим оценку, просто еще время не пришло, посмотрим все внимательно, без компанейщины, без аварийщины. Максимально хотелось бы подойти объективно и справедливо", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что "в Москве, наоборот, обычно выборы проходили лучше, чем где бы то ни было, с учетом открытости, привлеченности наблюдательского сообщества".
Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
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