ЦИК проанализирует информацию о выборах в Мосгордуму

"Вынесли за скобки. Это еще рано, времени прошло мало. В Москве абсолютно другая ситуация, поэтому сейчас внимательно изучаем все, что к нам поступило, какие претензии были на каком этапе. В свое время дадим оценку, просто еще время не пришло, посмотрим все внимательно, без компанейщины, без аварийщины. Максимально хотелось бы подойти объективно и справедливо", - сказала Памфилова журналистам.