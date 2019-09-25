Пожарные не могут взять под контроль огонь на российском траулере в Тромсе

МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Норвежским пожарным не удается локализовать распространение огня, вспыхнувшего в среду на российском траулере "Бухта Наездник" в порту Тромсё, к месту пожара стянуты дополнительные силы и катер с водяной пушкой, сообщается в Норвежским пожарным не удается локализовать распространение огня, вспыхнувшего в среду на российском траулере "Бухта Наездник" в порту Тромсё, к месту пожара стянуты дополнительные силы и катер с водяной пушкой, сообщается в Twitter полиции.

"Пожар на траулере все еще не удается взять под контроль, огонь с носовой части распространяется в кормовую. Пожарные бригады усилены, в том числе катер с водяной пушкой", - говорится в сообщении.

Как сообщает телерадиокомпания NRK, пожарным не удается подобраться вплотную к месту горения, поэтому пока сложно остановить распространение огня. Пожарные готовы к тому, что судно придется отбуксировать от причала.

"Мы также настоятельно просим жителей держаться подальше от района задымления и держать окна закрытыми", - приводятся в сообщении слова представителя полиции Кнута Шлартмана.

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). На фотографии, размещенной на сайте , видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник". Полиция отметила, что сильное задымление и открытое пламя наблюдается в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу. Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца, нет.

Как ранее РИА Новости сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, траулер зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.