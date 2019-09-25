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РИА Новости

ЕС назвал объем оказанной Украине помощи беспрецедентным

15:45 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз считает беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине европейской стороной помощи, ее наращивание связано с прогрессом в проведении Киевом необходимых реформ, заявила в среду РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны.
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Ни слова, ни денег. Какие сюрпризы приготовила Зеленскому Генассамблея ООНЧто-то не сложилось у президента Украины. Хотел выступить на Генассамблее ООН, да в главный зал не попал. Надеялся денег от США получить – тоже не сбылось.
"Поддержка Украины со стороны ЕС беспрецедентна. За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза", - заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
По ее словам, "ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовал более 15 миллиардов евро в виде субсидий и займов для поддержки процесса реформ, при этом выдвигая твердые условия для дальнейшего прогресса".
"И эти цифры не включают многочисленные взносы отдельных государств-членов ЕС, оказанные в рамках двусторонней поддержки Украины", - отметила собеседница.
Она добавила, что позиция ЕС была "последовательной" и заключалась в том, что "чем больше Украина реформирует, тем больше ЕС поддерживает".
"За последние пять лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой ЕС, Украина достигла большего, чем за два десятилетия до этого", - заявила она.
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В частности, общий объем макрофинансовой помощи, предоставленной Украине ЕС с 2014 года, достигнет 3,3 миллиарда евро, что, по оценке ЕК, "является самым большим объемом такой помощи, направленным в какую-либо страну вне ЕС".
Еще 3 миллиарда евро были предоставлены в виде кредитов Европейского инвестиционного банка в период с 2014 по конец 2016 года, 3,5 миллиарда евро инвестиций в 2014-2017 годах поступили от Европейского банка реконструкции и развития. Крупные вложения в объеме 1,16 миллиарда евро поступили по линии программ "Европейского соседства".
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