ЕС назвал объем оказанной Украине помощи беспрецедентным

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз считает беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине европейской стороной помощи, ее наращивание связано с прогрессом в проведении Киевом необходимых реформ, заявила в среду РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны.

"Поддержка Украины со стороны ЕС беспрецедентна. За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза", - заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, "ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовал более 15 миллиардов евро в виде субсидий и займов для поддержки процесса реформ, при этом выдвигая твердые условия для дальнейшего прогресса".

"И эти цифры не включают многочисленные взносы отдельных государств-членов ЕС, оказанные в рамках двусторонней поддержки Украины", - отметила собеседница.

Она добавила, что позиция ЕС была "последовательной" и заключалась в том, что "чем больше Украина реформирует, тем больше ЕС поддерживает".

"За последние пять лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой ЕС, Украина достигла большего, чем за два десятилетия до этого", - заявила она.

В частности, общий объем макрофинансовой помощи, предоставленной Украине ЕС с 2014 года, достигнет 3,3 миллиарда евро, что, по оценке ЕК, "является самым большим объемом такой помощи, направленным в какую-либо страну вне ЕС".