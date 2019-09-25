В Чувашии на переоснащение сосудистых отделений направят 627 млн рублей

"В Поволжье очень высокий уровень здравоохранения. Но нужно и дальше развиваться, в частности, в области развития вторичной профилактики и диспансерного наблюдения. Необходимо раннее выявление заболеваний, в том числе с помощью профилактических осмотров, с маршрутизацией пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В этом аспекте работа сосудистого центра нас интересует как "связующее звено" между первичными сосудистыми отделениями", - процитировали в пресс-службе научного сотрудника, руководителя группы по организации медпомощи ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России Вадима Егорова.