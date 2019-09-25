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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии на переоснащение сосудистых отделений направят 627 млн рублей

15:33 25.09.2019 (обновлено: 15:34 25.09.2019)
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© Fotolia / sudok1Донорская кровь
Донорская кровь
© Fotolia / sudok1
ЧЕБОКСАРЫ, 25 сен – РИА Новости. Власти Чувашии до 2024 года направят 627 миллионов рублей из федерального бюджета на оснащение новым оборудованием Регионального сосудистого центра и семи первичных сосудистых отделений республиканских больниц, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" за шесть лет в Чувашии планируется закупить новое оборудование в том числе в отделения для ранней медицинской реабилитации и проведения рентгеноэндоваскулярных методов лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил собеседник агентства.

"В Поволжье очень высокий уровень здравоохранения. Но нужно и дальше развиваться, в частности, в области развития вторичной профилактики и диспансерного наблюдения. Необходимо раннее выявление заболеваний, в том числе с помощью профилактических осмотров, с маршрутизацией пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В этом аспекте работа сосудистого центра нас интересует как "связующее звено" между первичными сосудистыми отделениями", - процитировали в пресс-службе научного сотрудника, руководителя группы по организации медпомощи ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России Вадима Егорова.

Он отметил, что особое внимание следует уделять больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированным в Региональный сосудистый центр Чувашии и первичные сосудистые отделения в первые четыре с половиной часа с момента проявления заболеваний.
В пресс-службе добавили, что в рамках проекта Минздрав Чувашии также планирует проводить профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей республики, выявлять факторы риска развития осложнений и создавать условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
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