Второй чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Второй чартерный рейс авиакомпании "Аврора" с частью экипажа плавбазы "Петр Житников" вылетел из аэропорта "Менделеево" на Кунашире во Владивосток, сообщил в среду РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".

"Вторым чартерным рейсом еще 67 членов экипажа плавбазы "Петр Житников" отправились в порт приписки Владивосток. Самолет вылетел из Южно-Курильска в 23.08 (15.08 мск)", - рассказал Власенко.