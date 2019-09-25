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РИА Новости

Второй чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток

15:31 25.09.2019
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© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»Воздушное судно авиакомпании "Аврора"
Воздушное судно авиакомпании Аврора
© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Воздушное судно авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Второй чартерный рейс авиакомпании "Аврора" с частью экипажа плавбазы "Петр Житников" вылетел из аэропорта "Менделеево" на Кунашире во Владивосток, сообщил в среду РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".
Виды острова Итуруп
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"Вторым чартерным рейсом еще 67 членов экипажа плавбазы "Петр Житников" отправились в порт приписки Владивосток. Самолет вылетел из Южно-Курильска в 23.08 (15.08 мск)", - рассказал Власенко.
Ранее в среду первым чартером "Авроры" во Владивосток улетели 68 членов экипажа "Петра Житникова", трое из-за неточностей в списках смогут отправиться домой в четверг. В этот день запланированы также два вылета из аэропорта "Менделеево" во Владивосток.
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Кунашир (остров)ВладивостокПроисшествия
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