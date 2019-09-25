Разин предупредил об "огромной опасности" для творчества Шатунова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram написал , что не выходящий на связь певец Юрий Шатунов наносит серьезный ущерб своей карьере.

По словам Разина, итогом такого поведения уже стало удаление с YouTube почти всех записей артиста.

"Это более 800.000.000 просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности. Поэтому творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность. И все это только из-за его молчания. Я пытаюсь уговорить правообладателей этого не делать, но они настроены решительно". Андрей Разин

В августе Разин заявил, что Шатунов покинул "Ласковый май" и полностью отказался от репертуара коллектива. Продюсер добавил, что в будущем артист будет исполнять только собственный репертуар.

В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал, что Разин сам запретил музыканту исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам". Так, по словам PR-менеджер артиста, изначально Разин утверждал, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, однако для Шатунова решил сделать исключение.

"Ласковый май" — советская и российская музыкальная поп-группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и учеником Юрием Шатуновым, которому на тот момент было всего 13 лет.