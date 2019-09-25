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РИА Новости
Культура

Разин предупредил об "огромной опасности" для творчества Шатунова

15:25 25.09.2019
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© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов
© Фото : с официального сайта исполнителя
Юрий Шатунов . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram написал, что не выходящий на связь певец Юрий Шатунов наносит серьезный ущерб своей карьере.
По словам Разина, итогом такого поведения уже стало удаление с YouTube почти всех записей артиста.
"Это более 800.000.000 просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности. Поэтому творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность. И все это только из-за его молчания. Я пытаюсь уговорить правообладателей этого не делать, но они настроены решительно".
Продюсер Андрей Разин
Андрей Разин
В августе Разин заявил, что Шатунов покинул "Ласковый май" и полностью отказался от репертуара коллектива. Продюсер добавил, что в будущем артист будет исполнять только собственный репертуар.
В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал, что Разин сам запретил музыканту исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам". Так, по словам PR-менеджер артиста, изначально Разин утверждал, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, однако для Шатунова решил сделать исключение.
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"Ласковый май" — советская и российская музыкальная поп-группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и учеником Юрием Шатуновым, которому на тот момент было всего 13 лет.
Коммерческий успех пришел к коллективу после того, как его заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж".
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